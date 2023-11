«Auto contromano sul rondò, abbiamo rischiato la vita» 

«Per evitare un’auto che mi stava venendo addosso procedendo contromano ho sterzato bruscamente, la mia vettura si è ribaltata, in quei momenti ho visto la morte in faccia per me e per i passeggeri della mia vettura, due bambini». Dramma per fortuna soltanto sfiorato nei giorni scorsi per Sabrina Loi Zedda, una trentenne che percorreva un tratto di strada nella località di S'Isca Su Loi, che collega Poggio dei Pini a Rio San Girolamo. Particolare inquietante: il conducente dell’auto che procedeva contromano non si è neppure fermato a prestare i soccorsi alla donna. Il classico pirata della strada che adesso i vigili urbani stanno cercando di individuare attraverso le telecamere di sicurezza presenti nella zona.

«Il fatto è accaduto alle 8,30 del mattino, stavo accompagnando mi figli odi otto anni e mio fratello di dieci a scuola», prosegue Sabrina Loi Zedda. «Per pura fortuna, siamo sopravvissuti a questo incidente. I bambini sono al sicuro e in buone condizioni, mentre io sono costretto a letto con un collare. Quella è una strada disastrata, priva di guardrail e la segnaletica è scarsa o addirittura inesistente. L’arteria è spesso trafficata, soprattutto nelle ore di punta. Anche se questa volta siamo stati fortunati, il rischio di una tragedia rimane estremamente elevato».

