Auto contromano, frontale sulla 195 

Non è ancora chiaro dove la Citroen C3 si sia immessa contromano sulla statale 195, viaggiando verso Pula ma nella carreggiata diretta al capoluogo. È certo, però, che l’utilitaria guidata da Salvatore Fadda, 52 anni di Capoterra, dopo aver percorso un piccolo tratto di strada, si è poi scontrata frontalmente contro una Volkswagen Tuareg che proveniva dalla corsia opposta. I due veicoli si sono toccati nei rispettivi spigoli, verso le 3 di notte di ieri, ma l’urto è stato violentissimo e i due mezzi, senza controllo, avrebbero carambolato: il conducente dell’auto francese è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi sono stati celeri, ma le sue condizioni sono apparse gravi. Chi si trovava al volante del mini-suv tedesco, invece, è rimasto illeso.

La dinamica

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, coordinate dal responsabile della Sezione infortunistica, Nicola Ambrosini. Per ora la dinamica dell’incidente è ancora poco chiara: non è stato ricostruito nel dettaglio quanta strada abbia percorso la Citroen C3 prima di scontrarsi con l’altro veicolo, anche se pare che alcune segnalazioni fossero già arrivate ai carabinieri da parte di alcuni automobilisti. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente che viaggiava contromano. L’ipotesi degli investigatori è che non indossasse la cintura, visto che dopo l’urto (comunque molto violento) il 52enne sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Quasi illeso il 34enne di Monserrato che si trovava al volante della Volkswagen Tuareg che ha subito chiamato il 112. L’incidente è avvenuto al chilometro 5 della Statale 195, nella carreggiata diretta a Cagliari, a pochi metri dallo svincolo che permette l’inversione di marcia e conduce ad un’area nuova del porto canale.

I soccorsi

Prima di finire la sua carambola, l’utilitaria francese avrebbe sbattuto alcune volte, così come il mini-sub tedesco che si è schiantato contro il new jersey, lo spartitraffico centrale in cemento armato. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco e anche le ambulanze del 118: Salvatore Fadda è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono gravi ed i medici non sciolgono la prognosi. Nel frattempo, per tutta la giornata, sono proseguite le indagini della Polizia Municipale per chiarire esattamente la dinamica e il tratto percorso contromano.

RIPRODUZIONE RISERVATA