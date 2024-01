Auto contro una palma, ferite due giovani 

La giovane conducente ha perso il controllo della sua auto, finendo sulla rotatoria tra via Lungo Saline e via Isola di San Pietro e terminando la corsa contro una palma. Un incidente, quello avvenuto durante la notte tra martedì e ieri, dalle conseguenze gravi per chi si trovava nella vettura: una 30enne e una 31enne sono state soccorse dal personale del 118 e accompagnate in ospedale con assegnato un codice rosso per la dinamica dello schianto. Non sono fortunatamente in pericolo di vita.

Cosa sia accaduto di preciso è in fase di accertamento. Le persone che hanno visto l’auto finire sulla rotatoria hanno subito avvisato i soccorritori e le forze dell’ordine. Ora gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Forse la conducente si è accorta all’ultimo momento della rotatoria, non riuscendo a evitare l’impatto e proseguendo così sull’aiuola fino all’impatto con uno degli alberi presenti. Certamente anche la velocità elevata potrebbe aver contribuito. Le due giovani a bordo sono state fortunate perché avrebbero potuto terminare la corsa su alcune pietre o sulla torre faro presente al centro.

Le donne sono state accompagnate in ambulanza, una al Brotzu e una al Policlinico di Monserrato. Verranno sentite dagli agenti del nucleo infortunistico della Municipale che sono subito intervenuti per avviare gli accertamenti sull’incidente. (m. v.)

