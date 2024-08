Auto contro una moto, due feriti nella 554: conducente denunciata  

Guidava in stato di ebbrezza la trentatreenne che domenica, mentre era a bordo della sua Peugeot 208, è finita contro una moto sulla quale viaggiavano due persone, rimaste ferite.

L’incidente è accaduto sulla statale 554: un motociclista di Maracalagonis è finito in ospedale in gravi condizioni mentre pa passeggera, una 33enne di Quartucciu, ha riportato ferite meno gravi.

La dinamica

Lo scontro si è verificato all’altezza dell’undicesimo chilometro: la moto, una Yamaha condotta da un operaio 48enne residente a Maracalagonis, per cause ancora in corso di accertamento è stata urtata da una Peugeot 208, con alla guida una 33enne residente a Cagliari.

Nell’incidente, il motociclista ha riportato gravi lesioni ed è stato accompagnato da un’ambulanza del 118 al “Brotzu” dove è stato ricoverato con prognosi riservata. La passeggera, è stata trasportata al Policlinico di Monserrato per accertamenti. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

La conducente dell’auto è risultata positiva all’alcoltest: il tasso era superiore di tre volte al massimo consentito dalla legge: da qui la denuncia e il sequestro della macchina. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Flumini.

RIPRODUZIONE RISERVATA