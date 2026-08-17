Auto contro una moto della polizia 

Incidente a Pirri, all’angolo tra via Calamattia e via Santa Maria Chiara e che ha coinvolto un’auto e una moto della Polizia locale. Lo scontro è avvenuto ieri mattina, intorno alle 11, proprio all’incrocio tra le due strade. Fortunatamente nulla di grave per l’agente a bordo del mezzo a due ruote di ordinanza. È rimasto ferito lievemente dopo essere finito sull’asfalto in seguito allo scontro.

Sul posto le ambulanze del 118 per i soccorsi all’agente, che se la sarebbe cavata con alcune lesioni superficiali. In via Calamattia è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.

Inevitabili le conseguenze alla viabilità per tutta la durata delle operazioni con la strada che è stata parzialmente chiusa. L’incrocio tra via Calamattina e via Santa Maria Chiara è uno dei più trafficati di Pirri e conduce all’Asse mediano e alla 131. Sono stati diversi i rallentamenti e i disagi per gli automobilisti, ma una volta terminato l’intervento la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

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