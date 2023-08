Auto contro un pozzetto, tre ragazzi feriti nello schianto 

Avrebbero voluto trascorrere l’alba insieme, ma sulla via per il mare di Basaura è avvenuto lo schianto in auto. Erano le 5.50 di ieri quando Paolo Loddo, 23enne di Bari Sardo, ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 147 all’altezza della cabina dell’Enel, in via San Lussorio. La berlina, su cui viaggiavano pure due ragazze, anche loro di Bari Sardo, è andata distrutta dopo aver urtato un pozzetto in cemento del Consorzio di bonifica. Il conducente è finito in ospedale con diverse contusioni. Le due giovani, subito dopo l’impatto, si sono allontanate e solo in seguito avrebbero fatto ricorso alle cure mediche. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco.