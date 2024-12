Auto contro un palo, un ferito 

Incidente ieri sera in via Evangelista Torricelli. Poco prima delle 19 un uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo, che ha invaso lo spartitraffico centrale, ha divelto le siepi e terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme a un’ambulanza. L’uomo, rimasto ferito, è stato soccorso e affidato al personale del 118, mentre gli uomini del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto, per i rilievi di legge, anche la polizia locale.

Le condizioni del ferito non sarebbero gravi. Nella stessa strada in passato ci sono stati altri incidenti, anche gravi. Proprio in questi giorni i residenti della zona hanno segnalato i pericoli causati dalle auto che percorrono la strada ad alta velocità. Lo stesso accade in via Vesalio, dove però sono stati sistemati dei dossi per tentare impedire alle auto di correre.

