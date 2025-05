Auto contro un palo: «Servono gli autovelox» 

Un palo della luce abbattuto giace a bordo strada: è il segno dell’ennesimo incidente sulla Strada statale 197, che riaccende i riflettori sulla pericolosità del tratto in prossimità di Las Plassas. In passato il paese era servito da un autovelox che in qualche modo serviva a limitare i rischi dovuti principalmente all’alta velocità con cui sfrecciano i veicoli, spesso ignari del centro abitato.

Qualche notte fa, un’auto si è schiantata contro il palo della luce, che era installato a ridosso di una casa. «Per fortuna – racconta preoccupato il sindaco Andrea Lampis – l’urto non è stato frontale. Se l’auto avesse colpito in pieno il muro della casa, ora staremmo piangendo delle vittime. Stiamo ancora aspettando di essere autorizzati a installare almeno i box in cui posizionare gli autovelox. Urgono misure ad alta efficacia per migliorare la sicurezza in quel tratto. C’è chi sostiene che questa strada sia sicura ma noi vediamo passare auto a velocità elevate giorno e notte e incidenti sempre più frequenti. Una soluzione potrebbe essere una rotatoria in prossimità dello svincolo per Tuili. Spero vengano trovati i fondi: le vite umane non hanno prezzo». (g. g. s.)

