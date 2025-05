Auto contro un palo: gravi mamma e figlia 

Drammatico incidente ieri sera poco dopo le 20:30 in via delle Frasche a Nuoro, dove una Fiat Panda con a bordo una donna M. G. P. e sua figlia di 17 anni è finita violentemente contro un palo della luce, probabilmente a causa di un guasto meccanico. Le due stavano facendo rientro a casa per la cena. Entrambe sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso.

L’incidente

L’impatto è stato così violento che la conducente è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria, che aveva la parte frontale completamente accartocciata. Sono stati i vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto ad estrarla dalle lamiere dopo un’operazione complessa. Ancora tutta da chiarire la dinamica, ma secondo quanto accertato dalle prime ricostruzioni, la donna stava facendo rientro a casa, nel quartiere di Preda Istrada. Doveva percorrere solo una parte di via delle Frasche, strada in forte pendenza, per poi svoltare verso via San Giovanni.

Ma qualcosa evidentemente è andato storto. Forse un guasto ai freni, o forse il motore si è improvvisamente spento. Oppure è successo altro che ha fatto perdere il controllo del mezzo. La macchina ha preso improvvisamente velocità prima di interrompere la sua corsa contro due pali, uno dell’illuminazione urbana e uno, al suo fianco, che sorregge un cavidotto. Il boato dello schianto ha richiamato subito i residenti che hanno fatto scattare i soccorsi. Per estrarre la donna dalle lamiere, con il volante le gli bloccava gli arti inferiori si è dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco.

I soccorsi

Sono intervenute le ambulanze del 118 , i vigili del fuoco e i carabinieri della radiomobile di Nuoro. Mamma e figlia sono state estratte e quindi affidate alle cure del personale sanitario e trasportate d’urgenza in pronto soccorso. Entrambe erano gravi ma coscienti.

Le forze dell’ordine, arrivate sul posto, stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Resta da capire se si sia trattato di un guasto tecnico o di un malore alla guida. Saranno gli accertamenti a chiarirlo. Il tratto di strada è rimasto chiuso sino alle 22 e 30 al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei militari.

RIPRODUZIONE RISERVATA