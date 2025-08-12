Auto contro un palo, donna di 38 anni in codice rosso 

Una donna di 38 anni è stata trasportata ieri sera in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro in seguito a un violento incidente stradale avvenuto intorno alle 19 in via Logurule, alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione, la 38enne era alla guida di una Opel Astra quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. Lo schianto ha causato danni ingenti al veicolo, distrutto nella parte anteriore. Il palo è stato divelto dalla sua sede e si è adagiato a terra, mentre il violento impatto ha creato il ferimento della conducente, che è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118. Fortunatamente in quel momento sul marciapiede non passavano pedoni. Nonostante il corretto funzionamento dell’airbag, e la gravità iniziale delle ferite con il trasporto al Pronto soccorso in codice rosso, la donna non è in pericolo di vita. Non è da escludere che la 38enne possa essere rimasta abbagliata dal sole che a quell’ora era basso sull’orizzonte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

