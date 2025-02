Auto contro un palo, danni alla linea elettrica dei bus 

Diretto verso la città, dal Poetto, forse a causa della velocità ha perso il controllo della propria auto, finendo sopra il guardrail nel primo tratto di viale Campioni d’Italia 1969-70 subito dopo la rotonda di viale Poetto: un 26enne cagliaritano, poi risultato positivo all’alcoltest, miracolosamente non si è fatto nulla. Ma le conseguenze dell’incidente avvenuto verso le cinque di ieri mattina sono state gravi per la viabilità: la vettura ha quasi abbattuto il palo dell’illuminazione pubblica che si è appoggiato pericolosamente alla linea elettrica dei filobus del Ctm. Sono serviti lavori di diverse ore per ripristinare la linea con la strada, tra l’Amsicora e la rotatoria, chiusa al traffico.

Inevitabili dunque i disagi per chi doveva raggiungere la città, arrivando dal Poetto o per chi doveva dirigersi verso il lungomare. Gli interventi per mettere in sicurezza il palo della luce e per ripristinare la linea elettrica del Ctm sono proseguiti fino alle 10,30. Si sono formare file d’auto in viale Diaz e via della Pineta, davanti alle transenne piazzate prima dell’inizio di viale Campioni d’Italia, impedendo il passaggio su Ponte Vittorio. Il percorso delle linee 3, 5, 6, Pf e Pq del Ctm hanno subito delle modifiche, con la soppressione momentanea delle fermate del Ponte Vittorio e in viale Poetto davanti al supermercato Tutti i giorni.

I rilievi dell’incidente sono stati svolti dagli agenti della Polizia Locale. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di alterazione da alcol: gli è stata ritirata la patente. Ha rifiutato i soccorsi da parte del personale del 118. (m. v.)

