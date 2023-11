Auto contro un muro, tre feriti 

Non si esclude che una delle cause del sinistro possa essere ricondotta alla velocità mentre sono al vaglio degli investigatori anche le condizioni psicofisiche del conducente.

In attesa di indagini più approfondite, il primo rapporto redatto dalla polizia municipale dà un’idea di quelle che possono essere le cause dell’incidente avvenuto prima dell’alba di ieri quando una Hyundai blu con a bordo tre ragazzini si è schiantata contro il muro di una casa in via del Canneto.

I fatti

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 del mattino. È l’orario in cui al centralino del 118 e a quello della polizia locale hanno ricevuto una telefonata che segnalava lo schianto. In pochi minuti gli agenti della Sezione Infortunistica e tre ambulanze del servizio di emergenza sono arrivate sul posto. Sull’auto, distrutta, c’erano tre cagliaritani tra i 19 e i 20 anni.

I tre ragazzi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati uno all’ospedale Santissima Trinità in codice rosso e due al Policlinico Duilio Casula con assegnati codici rosso e giallo.

Le verifiche

Una certezza, per ora, è che nel percorrere via del Canneto il conducente dell’autovettura, per cause in fase di accertamento, ne ha perso il controllo andando ad impattare contro lo spigolo del muro di un’abitazione. Se ciò sia avvenuto a causa di una distrazione, dell’eccesso di velocità o di un’eventuale alterazione psicofisica generata dall’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche lo verificheranno i medici che hanno in cura i tre giovani e le analisi di laboratorio che sono state disposte.

Certo è – osservano dalla Polizia Municipale – che si tratta dell’ennesimo incidente che nel fine settimana vede coinvolti giovanissimi, che spesso si mettono alla guida nonostante non siano nelle condizioni di farlo. Avvenuto, tra l’altro, a poco più di due mesi da quel tragico 10 settembre, giorno nel quale in viale Marconi sono morti quattro ragazzi e altri due sono rimasti feriti. Su quel grave sinistro, che ha lasciato quattro famiglie distrutte, deve essere ancora fatta piena chiarezza.

