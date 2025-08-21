VaiOnline
22 agosto 2025 alle 00:42

Auto contro un muro, pensionate ricoverate 

Grave incidente stradale sulla provinciale all’altezza di Is Mortorius dove un’auto è finita contro un muro dopo che la conducente ne ha perso il controllo.

A bordo due anziane amiche. Una è stata soccorso da un’ambulanza arrivata dalla sede di Torre delle Stelle, per l’altra invece è stato disposto il trasporto con l’elisoccorso. Le ferite sono state portate al Brotzu e al Policlinico di Monserrato. Sono state entrambe ricoverate per ferite varie e trattenute in osservazione con la prognosi legata agli accertamenti clinici. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Quartu che ha effettuato i rilievi. Si cerca di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Nello scontro non sono rimaste coinvolte altre auto.

Tra le ipotesi, un malore della conducente o un guasto meccanico dell’auto. Di certo c’è che l’auto è diventata improvvisamente ingovernabile, finendo contro un muro lungo la strada. La Polizia locale avrebbe anche sentito alcuni testimoni, ma in merito non sono trapelate indiscrezioni.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno allertato il 118 e la Polizia locale: l’intervento è stato immediato. La conducente dell’auto si è subito ripresa, senza ricordare nulla dell’incidente. Le ferite come detto sono state accompagnate in ospedale, una al Brotzu con l’elisoccorso (in codice rosso per traumi vari), l’altra al Policlinico di Monserrato con l’ambulanza.

