Auto contro un muro: muore pensionata 

Era appena uscita dall’ambulatorio del suo medico di famiglia, a Pirri, e tornava a casa: non tanto lontano, ma comunque troppo per un’ultraottantenne in una giornata calda d’agosto. Pia Piras, 88 anni, cagliaritana, è morta nello schianto della sua Smart For Two (il modello piccolo) contro un muro in via Risorgimento, a Pirri. Immediati i soccorsi, dopo il violento urto, ma l’anziana pensionata è probabilmente morta sul colpo e ora la sezione Infortunistica della Polizia locale sta cercando di capire come. La dinamica è chiara, ma l’assenza di frenate è forse un punto che non sarà mai chiarito malgrado lo scrupoloso lavoro degli agenti.

La dinamica

Mancava qualche minuto alle 17.30 quando Pia Piras, che avrebbe compiuto 89 anni il mese prossimo, è salita sulla sua minuscola auto per tornare nella casa dove viveva da sola, in via Guglielmo Pepe, sempre a Pirri. Ha percorso l’intera via San Martino della Battaglia, che all’estremità incrocia perpendicolarmente via Risorgimento. C’è uno stop, in quell’incrocio, ma secondo alcune testimonianze la Smart di Pia Piras non si è fermata, e nemmeno pare aver rallentato malgrado il fatto che la svolta in via Risorgimento era una scelta obbligata: via San Martino della Battaglia non prosegue, di fronte c’è il muro di un palazzo e c’è, anzi c’era, un palo con uno specchio parabolico installato per consentire a chi giunge allo stop di controllare se ci sono mezzi provenienti da via Risorgimento

Impatto violento

Ecco, quella frenata istintiva non c’è stata: nessun segno sull’asfalto nemmeno nel tratto finale, quando ormai lo schianto contro il muro era inevitabile. Ed è lí, contro il palazzo di fronte a via San Martino della Battaglia, che si è conclusa la vita di Pia Piras. Lo schianto è stato rumoroso, gran parte del vicinato si è riversato in strada e sono partite le chiamate alla Polizia locale, che ha inviato diverse pattuglie e richiesto l’intervento del 118. È giunta quella dei volontari del soccorso, subito dopo la “Mike” (il mezzo con il medico a bordo) che interviene per i casi più gravi, ma la tragedia si era ormai consumata. Non si esclude che l’anziana donna alla guida della Smart sia morta subito dopo il pesante impatto contro il muro del palazzo. Nel frattempo, il traffico della linea 1 del Ctm è rimasto paralizzato.

I soccorsi

Il personale medico e paramedico del 118 si è subito reso conto che la pensionata di 88 anni non poteva più essere salvata. Resta da capire, ma forse non lo si saprà mai, se è morta per cause naturali durante la guida, e per questo la sua Smart si sia schiantata senza nemmeno accennare una frenata, oppure se ha perso la cognizione di quel che stava facendo a causa di un malore. Ma per i familiari (una figlia che abita altrove in Sardegna è stata contattata dalla centrale operativa della Polizia locale ed è arrivata a Pirri quasi all’imbrunire), cambia poco. Resta solo che in quella piccola auto che ha travolto lo specchio parabolico e si è schiantata su quel muro, si è consumata una tragedia.

