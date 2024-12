Auto contro un muro, il parroco in ospedale 

Incidente ieri pomeriggio a Sant’Andrea Frius. Il parroco, don Angelo Cardia, alla guida della sua vettura, si è schiantato contro un muro di un'abitazione privata. Il prelato è stato soccorso immediatamente prima da alcuni presenti e poi dall'ambulanza Mike del 118 proveniente da Senorbì.

I carabinieri della compagnia di Dolianova, accorsi sul posto, stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire le cause dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni dovrebbe trattarsi di un malore improvviso, o di un guasto meccanico, visto che sull'asfalto non risultano segni di frenata e i presenti non hanno visto alcun tipo di manovra per raddrizzare la macchina, a ridosso della curva. Il parroco era di rientro da una visita dal proprio medico a Sestu. Al momento dell'accaduto, era cosciente, ma lamentava alcuni dolori a gambe e schiena. É ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Monserrato per le fratture riportate. (s. m.)

