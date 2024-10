Auto contro un muro: feriti tre ventenni 

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ieri mattina, poco dopo 5, ha fatto finire in ospedale tre ventenni con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. L’auto su cui viaggiavano lungo il rettilineo di via Vesalio, una Citroen, è finita prima su un palo e poi contro un muro. In un primo momento si temeva che il drammatico scontro avesse avuto conseguenze ben più gravi: i tre giovani sono stati portati in ospedale con due codici rossi e un giallo, ma una volta visitati al pronto soccorso la prognosi è stata ridimensionata dai sanitari.

Auto fuori controllo

Stando alle prime informazioni, come detto, l’auto sarebbe finita prima contro un palo della luce che si trova nello spartitraffico centrale della strada che collega Terramaini con la zona di Piazza Giovanni, per poi carambolare contro il muro di un palazzo. Dopo l’allarme, lanciato sembra da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto sono arrivate la ambulanze del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno estratto i feriti dall’abitacolo accartocciato del veicolo. In ospedale sono stati portati in codice rosso un ragazzo del 2002 e la ragazza che si trovava alla guida, classe 2003. Entrambi se la sono cavata rispettivamente con 20 e 30 giorni di cure. Un’altra ragazza è finita in codice giallo al Santissima Trinità e per lei la prognosi è stata di una ventina di giorni.

I rilievi degli agenti

Al lavoro sulla ricostruzione della dinamica sono arrivati gli agenti della Polizia locale. I tre, stando a quanto accertato, sarebbero stati diretti verso Monserrato: la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, prima finendo contro il palo sul marciapiede spartitraffico, poi concludendo la corsa sul muro di una villetta che si trova dall’altro lato della strada. I due feriti più gravi sono la 22enne e il 21enne che sono stati trasportati al Brotzu in codice rosso, la 23enne che si trovava nel sedile posteriore, invece, se l’è cavata con 10 giorni di cure.

I precedenti

Non è la prima volta che si verificano gravi incidenti in via Vesalio. Il 20 gennaio scorso uno scontro frontale tra un Suv Maserati e un altro veicolo aveva provocato la morte di due 19enni, mentre il 5 agosto 2019 si erano scontrate due Fiat 500: erano rimasti gravemente feriti sia il conducente di una delle auto, di 72 anni, e una donna di 21 anni. Ieri mattina l’ennesima tragedia sfiorata in una strada nella quale, nonostante i dossi rialzati in prossimità degli attraversamenti pedonali, le auto spesso sfrecciano ad alta velocità e basta una distrazione per finire sullo spartitraffico.

