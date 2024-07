Auto contro un cinghiale sulla Statale 195: allarme animali vaganti  

Nuovo incidente sulla Statale 195 provocato da un animale che attraversa la carreggiata: stavolta è stato un grosso cinghiale a mettere in pericolo la vita di un automobilista di passaggio. Lo scontro tra l’auto, una Nissan Micra, e il cinghiale è avvenuto giovedì dopo le 22, sul tratto della Sulcitana che attraversa Santa Margherita. L’automobilista - per fortuna rimasto illeso - non ha potuto fare a meno di centrare in pieno l’animale, morto sul colpo a causa dell’impatto con la parte anteriore del veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della compagnia barracellare guidati dal capitano Gianluca Spagnolu.

L’ennesimo incidente stradale provocato dall’attraversamento improvviso di un ungulato, dopo quello costato la vita a un turista milanese che percorreva viale Fra Nazareno, a Is Molas, e l’altro che ha visto protagonista una coppia di giovani, rimarca la necessità da parte delle istituzioni di un intervento immediato. «L’elenco degli incidenti stradali si allunga - dice il sindaco, Walter Cabasino - mettersi alla guida sulla strada statale 195, specie nelle ore notturne, significa andare incontro a un possibile incidente con uno dei tanti animali che, dalle zone montane, si spostano a valle in cerca di cibo e acqua. Abbiamo chiesto in più tavoli la necessità di azioni concrete, in grado di venire a capo di questo problema una volta per tutte: ci auguriamo di non dover piangere altri morti provocati dall’attraversamento di animali selvatici». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA