Auto contro un albero sulla strada per il mare,  ferita una turista 

Una curva maledetta. E anche ieri sera quel tornante sulla Provinciale che da Torregrande porta a Oristano ha tradito un’automobilista: una turista francese è rimasta gravemente ferita nello scontro contro un albero, a ridosso della carreggiata. La donna, subito soccorsa, è ora ricoverata all’ospedale San Martino.

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 18.30 e, secondo una prima ricostruzione, la giovane turista avrebbe perso il controllo della sua Citroen C3 mentre viaggiava in direzione Oristano. L’utilitaria ha sbandato all’uscita da una curva finendo fuori strada contro un albero. Impatto violentissimo, la turista è rimasta bloccata nell’abitacolo e sono stati i vigili del fuoco a estrarla per poi affidarla subito alle cure del personale del 118. La donna è stata accompagnata al Pronto soccorso, non sarebbe essere in pericolo di vita ma le condizioni sono critiche, ha riportato seri traumi.

Sulla Provinciale 1 sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e regolato la circolazione che, durante la fase dei soccorsi, ha subito inevitabili rallentamenti.

L'incidente di ieri sera è avvenuto nel tratto in cui sono in corso i lavori di manutenzione e di bitumatura. Un punto piuttosto pericoloso, già in passato è stato teatro di gravi incidenti (alcuni mortali, l’ultimo tre anni fa con uno schianto contro un albero).

