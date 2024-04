Momenti di paura la notte scorsa nel centro di Marrubiu quando un 40enne ha perso il controllo della sua auto. Il mezzo è finito contro un albero in via Napoli, la strada principale del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Terralba, la radiomobile di Oristano e un’ambulanza del 118 della Flema soccorso che ha accompagnato il conducente al Pronto soccorso per accertamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA