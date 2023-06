Auto contro un albero, il conducente scappa 

La sbandata e lo schianto contro un albero. Poi la fuga, a piedi. Misterioso incidente verso le 5,30 di ieri: un’auto è uscita di strada in via Ticca finendo la sua corsa contro il tronco di una pianta, riportando un po’ di danni. All’arrivo della Polizia Locale però sul posto non c’era nessuno. Il conducente, probabilmente per evitare un controllo, si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

La vettura, dai primi accertamenti, non era stata rubata. Si è risaliti al proprietario e ora sono in corso le indagini per capire chi ci fosse alla guida. Nello schianto per fortuna non sono rimasti coinvolti altri mezzi. È stato un automobilista a notare l’auto contro il palo e a dare l’allarme.

