Auto contro tir: un morto 

Uno scontro terrificante. L’auto che piomba su un tir che viaggia nella corsia opposta: volano lamiere, un ragazzo resta ucciso nella sua utilitaria. Si chiamava Davide Sapienza, 25 anni di Cagliari: morto sul colpo. Feriti invece gli occupanti del gigantesco camion Volvo FH 460. il conducente Daniele Spiga, 41 anni di Scano Montiferro, è stato subito soccorso e accompagnato con l’elisoccorso al Brotzu, in codice rosso. Per fortuna non è in pericolo di vita: è ricoverato in osservazione. Un operaio che viaggiava con lui, Antonio Tedde, 59 anni di Assemini, è stato invece accompagnato in ambulanza all’ospedale San Marcellino di Muravera, Ha riportato contusioni e un comprensibile stato di choc.

Il corpo di Davide Sapienza è stato trasferito al cimitero di Castiadas a disposizione del magistrato. Nel terribile impatto fra la sua utilitaria e il tir, ha riportato fratture al capo e in altre parti del corpo. Quando sono scattati i soccorsi, era già morto.

L’incidente

In strada dopo il terribile scontro frontale si è scatenato l’inferno: la macchina della vittima, una Clio, trasformata in un ammasso di rottami, la cabina dell’autoarticolato rimasta su un lato della strada a dimostrazione del drammatico tentativo del conducente di evitare l’impatto. Daniele Spiga si sarebbe accorto dell’auto che arrivava nella sua direzione. Non è riuscito a evitare lo scontro. Immediato l’allarme con l’arrivo delle ambulanze, dei vigili del fuoco, dei carabinieri, degli operai dell’Anas, la strada è rimasta completamente bloccata. Impossibile passare, il traffico è stato dirottato su altre strade laterali collegate alla Nuova Orientale sarda, teatro del dramma al 30esimo chilometro, all’altezza della borgata di Olia Speciosa, in territorio di Castiadas.

A effettuare i rilievi di legge e una prima ricostruzione dell’accaduto sono stati i carabinieri della Compagnia di San Vito coordinati dal maggiore Massimo Meloni. Alle 13,45. Il conducente della Renault Clio, Davide Sapienza viaggiava sulla Statale in direzione nord, probabilmente stava andando a Tortolì, il paese in cui vivono i nonni. Sul lato opposto procedeva il grosso camion, alla guida Daniele Spiga di Scano Montiferro.

I rilievi

Il conducente della Clio, avrebbe improvvisamente invaso l’altra corsia di marcia, andando a impattare frontalmente col tir che procedeva in direzione opposta, verso Cagliari. Il camionista avrebbe tentato di evitare l’auto con una manovra forzata. Il tentativo non è riuscito. Al momento le ipotesi sono ancora al vaglio dei carabinieri. Un colpo di sonno? Un malore? Un guasto meccanico?

Tutto è avvenuto sulla Statale 125 var, al km 30+400 dove nel primo pomeriggio sono scattati i soccorsi, allertati dagli automobilisti di passaggio: le ambulanze, i vigili del fuoco, le pattuglie delle Stazioni dei carabinieri di Castiadas, Villaputzu e del posto fisso di Costa Rei e un elicottero, ma per il ragazzo di Cagliari non c’è nulla da fare. Il velivolo trasferisce subito il camionista al Brotzu. Un’ambulanza parte verso Muravera con a bordo il terzo ferito. Un tratto della strada statale resta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. In serata, il maggiore dei carabinieri Massimo Meloni ha inoltrato un rapporto alla Procura della Repubblica.

