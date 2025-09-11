VaiOnline
Villagrande.
12 settembre 2025 alle 00:12

Auto contro tir, un ferito in ospedale e traffico in tilt per ore 

Forse non si aspettava di incrociare un autoarticolato proprio in curva. Un automobilista marocchino ha deviato traiettoria per evitare l’impatto con il camion ma la sua Ford C-Max si è schiantata sul guardrail. Nell’impatto, l’uomo è rimasto ferito e la monovolume è andata distrutta nella parte anteriore. L’incidente è successo alle 15.45 di ieri, in una delle curve della strada provinciale 27, vicino al bosco di Santa Barbara. L’autoarticolato, che rientrava a Tortolì dopo aver consegnato merce nel Nuorese, si è infilato in curva restando all’interno della sua sua corsia. In quello stesso istante è sopraggiunta la monovolume, il cui conducente, forse temendo lo scontro, ha allargato la manovra trovando, sulla sua destra, la base del guardrail. L’impatto ha fatto carambolare la macchina che ha perso aderenza e, dopo aver sfiorato il rimorchio, è piombata sulle barriere laterali. Il conducente della C-Max è risalito sul mezzo e ha atteso i soccorsi. Sul posto, dove la viabilità è andata in tilt per quasi un’ora, è intervenuto un equipaggio del 118 che gli ha prestato le prime cure e l’ha trasportato all’ospedale. Ha riportato un trauma addominale. Illeso l’autista del mezzo pesante. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del commissariato di Lanusei. Hanno operato anche i vigili del fuoco. (ro. se.)

