Auto contro tir: gravissimo un ex edicolante 

Mezzogiorno è vicino e sulla statale 195 come sempre ci sono tanti mezzi in circolazione. Auto, moto e tanti camion. Una strada sempre molto trafficata, punto di collegamento principale tra Cagliari e la costa occidentale meridionale. Soprattutto con il polo industriale di Sarroch e con due grosse realtà come Capoterra e Pula. Cosa succede al chilometro sei è ancora da chiarire. La vettura di Messina, è diretta verso la città. Forse per una distrazione, un azzardo o per un malore sbanda, finendo oltre la doppia striscia continua (è ancora un’ipotesi che deve essere confermata dagli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari intervenuti sul posto per i rilievi). Lo scontro con un grosso autoarticolato è violentissimo. Ad avere la peggio ovviamente è il conducente dell’auto.

Uno scontro frontale sul primo tratto della strada statale 195 dopo le quattro corsie in direzione Capoterra, l’auto che si accartoccia. Ignazio Messina, 53 anni, è immobile nell’abitacolo: l’impatto della sua Clio contro un grosso camion, ieri mattina verso le 11, è terribile. L’uomo, ex edicolante a Capoterra e ora al lavoro in un ristorante, è molto grave. I soccorsi sono immediati: l’ambulanza sfreccia verso l’ospedale Brotzu. Qui i medici fanno il possibile per salvare la vita di Messina, finito anche in sala operatoria: a tarda serata le sue condizioni sono sempre molto serie, la prognosi riservata. Moglie, figli, familiari e i tanti amici pregano nella speranza che la notte porti notizie positive.

Uno scontro frontale sul primo tratto della strada statale 195 dopo le quattro corsie in direzione Capoterra, l’auto che si accartoccia. Ignazio Messina, 53 anni, è immobile nell’abitacolo: l’impatto della sua Clio contro un grosso camion, ieri mattina verso le 11, è terribile. L’uomo, ex edicolante a Capoterra e ora al lavoro in un ristorante, è molto grave. I soccorsi sono immediati: l’ambulanza sfreccia verso l’ospedale Brotzu. Qui i medici fanno il possibile per salvare la vita di Messina, finito anche in sala operatoria: a tarda serata le sue condizioni sono sempre molto serie, la prognosi riservata. Moglie, figli, familiari e i tanti amici pregano nella speranza che la notte porti notizie positive.

Lo schianto

Mezzogiorno è vicino e sulla statale 195 come sempre ci sono tanti mezzi in circolazione. Auto, moto e tanti camion. Una strada sempre molto trafficata, punto di collegamento principale tra Cagliari e la costa occidentale meridionale. Soprattutto con il polo industriale di Sarroch e con due grosse realtà come Capoterra e Pula. Cosa succede al chilometro sei è ancora da chiarire. La vettura di Messina, è diretta verso la città. Forse per una distrazione, un azzardo o per un malore sbanda, finendo oltre la doppia striscia continua (è ancora un’ipotesi che deve essere confermata dagli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari intervenuti sul posto per i rilievi). Lo scontro con un grosso autoarticolato è violentissimo. Ad avere la peggio ovviamente è il conducente dell’auto.

La disperazione

Le condizioni di Messina sembrano da subito molto serie. Alcuni automobilisti danno un primo soccorso, ma c’è poco da fare. L’uomo è incastrato nell’abitacolo. Sono i vigili del fuoco a liberarlo, permettendo così al personale medico del 118 di accompagnarlo al Brotzu con assegnato un codice rosso. Sull’asfalto della 195 i resti della Clio e della parte anteriore del tir fanno capire la violenza dello scontro.

Traffico paralizzato

Le pattuglie della Municipale raggiungono il punto dove è avvenuto l’incidente, sulla due corsie. Gli agenti si mettono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto. Ascoltano il conducente del camion, sotto choc, e altre persone. Ma servono i rinforzi per gestire il traffico: in pochi istanti la viabilità va in tilt. Si formano lunghe file d’auto in entrambi i sensi. Poi la strada viene chiusa, creando la deviazione nella zona industriale di Macchiareddu. Inevitabili i rallentamenti. E il ritardo accumulato da chi deve raggiungere il posto di lavoro, il luogo di un appuntamento o ritornare a casa. Al lavoro anche i mezzi dell’Anas per cercare di ripristinare al più presto la normale viabilità. Soltanto dopo alcune ore, a rilievi completati e dopo che auto e tir sono stati recuperati e spostati, la situazione torna alla normalità. Ancora una volta, quanto accaduto, fa emergere quanto sia importante questa strada e le conseguenze negative in caso di un suo blocco.

In ansia

Ora tutte le attenzioni sono rivolte alle condizioni dell’uomo. Messina è conosciuto a Capoterra: per diverso tempo ha gestito l’edicola al centro della cittadina, nelle vicinanze del palazzo comunale. Poi il lavoro nelle sale dei ristoranti. Sposato, e con due figli, sta affrontando la prova più difficile circondato da un enorme affetto da parte di tante persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata