Auto contro scooter, 55enne in ospedale  

Il contatto con un’auto e lo scooter è finito a terra: il conducente, un 55enne, è rimasto sull’asfalto, riportando diverse ferite e traumi. Soccorso dal personale del 118 è stato subito accompagnato al Santissima Trinità: gli è stato assegnato un codice rosso per la dinamica dell’incidente, ma non è in gravi condizioni.

Lo scontro è avvenuto ieri verso le 15,30 in via dei Conversi, subito dopo la rotatoria con via dell’Abbazia. Sulle cause sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale intervenuti in un secondo momento per svolgere tutti gli accertamenti. Inizialmente si sono occupati di gestire la viabilità i poliziotti delle volanti: la Municipale era impegnata nell’incidente sulla strada statale 195.

Poetto

Ieri mattina l’elicottero del 118 è intervenuto per soccorrere un escursionista che ha avuto un malore sulla Sella del Diavolo. È stato trasportato al Brotzu. (m. v.)

