Auto contro pullman,  pensionato in Rianimazione 

Impatto violento tra un’auto e un pullman in una strada extraurbana. Il conducente dell’utilitaria, un 77enne, è rimasto ferito gravemente ed è ricoverato in Rianimazione.

L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 17, sulla Statale 291 della Nurra, vicino alla Landrigga, borgata sassarese. Un’auto si è scontrata con un pullman dell’Arst (della tratta Sassari-Alghero con fermate nei vari centri da Tottubella a Santa Maria La Palma) con a bordo anche alcuni boyscout.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno determinato lo scontro, di certo la parte frontale del pullman ha impattato con forza contro l’autoveicolo, sembrerebbe sulla fiancata.

Immediati sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con una ambulanza medicalizzata e le squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto liberare con cautela il 77enne rimasto bloccato nell’abitacolo. L’anziano era cosciente anche se in gravi condizioni, tanto che è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Dai primi riscontri, è emerso che ha riportato un trauma toracico e addominale, oltre a diverse ferite ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

