Auto contro pullman dell’Arst: un morto 

Non ha avuto scampo. Un pensionato ottantenne è rimasto ucciso ieri in un incidente avvenuto intorno alle 21,30 al chilometro 13 della Statale 196 che conduce a Villacidro. L’uomo era al volante di un Fiorino della Fiat che, per cause in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente contro un pullman dell’Arst. L’impatto è stato molto violento in un tratto della Statale particolarmente insidioso già teatro in passato di numerosi incidenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villasor e quelli della compagnia di Sanluri, il personale medico del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del pensionato ormai privo di vita rimasto incastrato tra le lamiere. Il conducente dell’Arst è stato accompagnato da un’ambulanza al Policlinico di Monserrato per un sospetto trauma toracico, nessun ferito tra i cinque passeggeri del bus che hanno rifiutato le cure.

La cronaca

La dinamica di quanto avvenuto ieri sera sulla Statale è in fase di accertamento ma preziose potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle videocamere che sono a bordo di tutti i mezzi dell’azienda di trasporto pubblico. «Siamo profondamente colpiti da questa tragedia ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia della vittima – dice al telefono il direttore dell’Arst Carlo Poledrini –. Faremo tutto il necessario per fare luce su quanto avvenuto, tutti i nostri mezzi sono dotati di telecamere che in questo caso potrebbero rivelarsi utili».

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti.

Il precedente

L’incidente di ieri sera è avvenuto lungo la stessa strada in cui poco meno di tre anni fa persero la vita i fidanzatini cagliaritani Steven Carbini e Angelica Lucia Gomez Angulo, 18 e 17 anni. La Mercedes Classe A sulla quale viaggiavano i due ragazzi si era scontrata contro il trattore guidato dall’agricoltore di Villasor Gianpietro Farci. Nell’ottobre scorso l’uomo è stato prosciolto dall’accusa di omicidio stradale. La decisione è stata del giudice del Tribunale, Giuseppe Pintori, che ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero Rita Cariello. Dopo la tragedia, avvenuta la sera del 20 novembre 2020 lungo la Statale, la Procura di Cagliari aveva indagato l’agricoltore perché dalle indagini era emerso che il carrello del suo trattore non aveva luci e strumenti catarifrangenti. «L’assenza delle luci di posizione nel rimorchio del trattore», si legge nel decreto di archiviazione, «non ha avuto alcuna rilevanza causale in relazione all’evento».

