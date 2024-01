Auto contro muro: muore coppia di fidanzati  

Rosarno. Altri due giovani che, a causa di un ennesimo incidente stradale, non hanno visto l'alba della notte che stavano trascorrendo all'insegna dell'allegria e della spensieratezza: Rosarno, piccolo centro della provincia di Reggio Calabria, è scosso per la tragica morte di Francesco Giovinazzo e Gessica Muià, entrambi di 23 anni, deceduti nell'impatto della Fiat 500 sulla quale viaggiavano contro un muro. Alla guida della vettura si trovava Giovinazzo, mentre Gessica Muià era sul sedile a fianco. La morte dei due giovani è stata istantanea. Sul sedile posteriore dell'auto c'era un altro giovane, di 20 anni, omonimo e cugino del conducente, che è rimasto ferito in modo grave ed è stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

I tre giovani erano appena usciti da un locale dove avevano festeggiato, insieme ad un gruppo di amici, il compleanno di Gessica Muià. Una ricorrenza che Francesco Giovinazzo, qualche ora prima dell'incidente, aveva voluto celebrare con un messaggio su Instagram rivolto alla fidanzata. "Non solo - aveva scritto il giovane - è il tuo compleanno. Io ti amo più della mia stessa vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte".

RIPRODUZIONE RISERVATA