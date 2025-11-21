Auto contro mucca, militari illesi 

Stava andando al lavoro quando, all’altezza di Monte Codi, sull’ex strada militare, si è trovato davanti una mucca che non ha potuto evitare. Macchina da buttare e tanto panico. È successo a un militare originario di Villaputzu che stava raggiungendo Perdasdefogu per prendere servizio al Poligono interforze. Con lui sulla Renault Twingo viaggiavano anche altri due colleghi. Tutti illesi, per miracolo. Il povero animale è morto e la carcassa è rimasta sulla strada per ore.

Bollino rosso

Quella degli animali vaganti in Ogliastra è un’emergenza. Sulla statale 389 Nuoro Lanusei sono ricomparsi i maiali allo stato brado, che si aggiungono alle mandrie di mucche ormai stanziali. In più di una circostanza la loro presenza ha provocato incidenti, qualcuno anche con epilogo tragico. Alcuni allevatori, gli anni scorsi, sono stati denunciati alla Procura per il mancato controllo delle bestie. Di recente lo stesso allarme è stato sollevato a Tertenia per la presenza di mucche sulla strada per Sarrala.

Il dibattito

L’incidente di ieri mattina riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nei tratti in cui è nota la presenza di animali vaganti. Fratelli d’Italia invoca interventi: «L’incidente - sostiene Nicola Salis, presidente provinciale di FdI - è l’ennesima drammatica dimostrazione della pericolosità inaccettabile dell’ex strada militare. La nostra priorità è la sicurezza dei cittadini e, in questo caso specifico, di coloro che quotidianamente percorrono questa arteria fondamentale. È noto a tutti che, specialmente durante il periodo invernale e nelle serate caratterizzate da forte nebbia, gli animali si riversano sulla carreggiata indisturbati, trasformando una semplice manovra in un potenziale incidente mortale. La distruzione totale dell’utilitaria Renault coinvolta la dice lunga sulla violenza dell’impatto e sulla serietà del rischio».

Salis chiama in causa tutti gli enti che, a vario titolo, sono legittimati a intervenire: «Servono misure concrete, come l’installazione di adeguate barriere di contenimento del bestiame, una segnaletica orizzontale che è ormai logora, una segnaletica di pericolo più efficace».

