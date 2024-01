Auto contro moto, un ferito 

L’impatto fra la moto e l’utilitaria è stato violentissimo. Ad avere la peggio il centauro, 63enne oristanese, rimasto gravemente ferito sulla litoranea che da Bosa porta ad Alghero. È subito trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari, le condizioni sono critiche.

L’incidente è accaduto nella tarda mattina di ieri in località S’abba druche e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Macomer, la moto una potente Bmw stava effettuando un sorpasso proprio nel momento in cui la Fiat Punto stava svoltando a sinistra. A quel punto l’impatto è stato inevitabile: il motociclista è finito a terra gravemente ferito. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118: il centauro è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Sassari con l’elicottero dell’Areus; il conducente dell’auto, un 24enne di Bosa, è stato estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco di Macomer e poi trasferito al San Martino di Oristano (illesi gli amici che viaggiavano con lui). I carabinieri della stazione di Bosa hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente. ( v.p. )

