Auto contro moto, travolte 4 ragazze 

Pauroso incidente ieri pomeriggio nella strada principale di Giba: un’auto impegnata in una svolta a sinistra viene centrata da una moto di grossa cilindrata che proviene dalla direzione opposta e dopo l’urto – violentissimo – vola fuori controllo travolgendo quattro ragazzine di 13 anni che sostavano nei paraggi. Una, colpita alla testa, è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale Brotzu di Cagliari: è sempre rimasta cosciente durante i soccorsi ma le sue condizioni devono essere tenute sotto osservazione. Le altre tre ragazzine, così come il motociclista (Luca Cuomo, 24enne di Selargius) sono invece state portate all’ospedale Sirai di Carbonia. Illeso, per fortuna, il conducente dell’auto, un anziano di Giba.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto sulla via Principe di Piemonte, che è il nome della Strada statale 293 nel tratto in cui attraversa il centro abitato. L’auto, una Renault Clio, viaggiava in direzione ovest e stava svoltando a sinistra verso via Karalis. La moto, proveniente da Piscinas, andava in direzione opposta. Sul posto, le ambulanze di Soccorso Giba e dei volontari di Narcao e una medicalizzata partita dal “Sirai” di Carbonia.

«Mani legate»

La 293 è la stessa statale sulla quale lo scorso 17 maggio, a Nuxis, ha perso la vita a 41 anni il vicesindaco di quel paese, Dario Melis: una tragedia annunciata, secondo molti, dati i tanti appelli inascoltati lanciati dai sindaci di diversi paesi del Basso Sulcis per poter mitigare i pericoli legati alla tipologia di quella strada nei centri abitati. Un tema riproposto, se ce ne fosse bisogno, dall’incidente di ieri.

«Spesso – sospira il sindaco di Giba, Andrea Pisano – automobilisti e motociclisti percorrono anche quei tratti a velocità folli. E noi amministratori comunali abbiamo le mani legate. Sono strade statali, dunque i Comuni non possono installare dissuasori, passaggi pedonali rialzati o autovelox perché le leggi non lo consentono. Giba, peraltro, è attraversata da ben due strade statali: c’è anche la 195. E anche lì si corre troppo».

Il Comune non può nemmeno contare sulla polizia municipale: «Non abbiamo agenti», sospira il sindaco. «Abbiamo fatto da poco un concorso, e i due candidati risultati idonei non hanno accettato l’incarico. Quindi siamo sguarniti».

