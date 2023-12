Auto contro moto, militare ferito 

Uno scontro violentissimo fra un’auto e una moto. L’ennesimo incidente sulla strada Provinciale 49, che da Arborea porta a Oristano, è accaduto ieri mattina: ad avere la peggio il motociclista, un carabiniere in servizio al Nucleo radiomobile della Compagnia di Oristano, che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato gravi traumi.

L’urto

L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con la strada consortile per il porto industriale, da dove proveniva una donna al volante di una Ford Fiesta. L’automobilista non ha visto la moto che, da Arborea era diretta a Oristano, e l’impatto è stato inevitabile. Il carabiniere, 43 anni, è stato sbalzato dalla moto che è finita in cunetta mentre lui è caduto pesantemente sull'asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Gli accertamenti

Sulla Provinciale è arrivata l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al militare ferito; subito dopo il carabiniere è stato accompagnato in codice rosso al Pronto soccorso. Dai primi accertamenti sembra che abbia riportato la frattura di una gamba e altri traumi, al momento è sempre ricoverato al San Martino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Laconi che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente per poi accertare eventuali responsabilità.

I rischi

Lo scontro di ieri mattina conferma l’alta pericolosità della strada che da Arborea porta a Oristano. Numerosi incroci a raso, segnaletica carente ma anche manto stradale in cattive condizioni soprattutto in alcuni tratti. Anche nei mesi scorsi automobilisti e amministratori avevano evidenziato i pericoli di quella strada, sollecitando la Provincia per nuovi interventi di manutenzione ma finora poco è stato fatto. Restano le insidie su una strada segnata, sfortunatamente, anche da molte croci. Condizioni diffuse anche su altre strade dell’Oristanese, dalla Planargia alla Marmilla.

