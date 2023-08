Auto contro moto in viale Colombo, due in codice rosso  

Un grave incidente, poco prima delle 22, ha visto coinvolte un’auto e una moto all’incrocio tra viale Colombo e via Caboto. Ad avere la peggio è stato il mezzo a due ruote con guidatore e passeggero, un minorenne, trasportati in codice rosso all’ospedale. I rilievi per capire l’esatta dinamica dello scontro sono statti affidati alla Polizia Municipale.

Lo stesso incrocio è stato spesso teatro di incidenti, l’ultimo dei quali a fine luglio tra due auto, fortunatamente finito senza gravi conseguenze.

Nel pomeriggio, invece, un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14,30 nel lungomare Poetto, poco dopo la rotatoria di Marina Piccola. Nello scontro il conducente del mezzo a due ruote è stato sbalzato a terra a ridosso della curva in direzione Cagliari ed è stato soccorso da alcuni automobilisti, che gli hanno anche dato riparo con un ombrellone da mare, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza. La circolazione è rimasta paralizzata in entrambi i sensi di marcia per oltre un’ora. Un primo intervento per la gestione della viabilità è stato effettuato da alcuni agenti della polizia di Stato di passaggio, poi sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA