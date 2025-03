Auto contro moto, grave un giovane 

Uno scontro violento fra un’auto e uno scooter nel quartiere San Nicola, in città: un giovane motociclista è stato scaraventato sull’asfalto e ora è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, le sue condizioni sono gravi. Gli operatori del 118 lo hanno trasferito con un codice rosso a bordo di un elicottero.

Lo scontro

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16, all’incrocio fra via Gennargentu e via Levante: per cause che sono in corso di accertamento, una Peugeot 205 ha urtato pesantemente uno scooter, il cui conducente, un minorenne oristanese, è finito sull’asfalto dopo essere stato scaraventato con la sua moto. In via Gennargentu sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia municipale, due ambulanze del servizio di soccorso 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Gli operatori sanitari hanno subito prestato i primi soccorsi al motociclista: le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: nello scontro ha riportato diverse lesioni, in particolare un trauma al capo. Al punto che i medici del 118 hanno preferito disporre il trasferimento del giovane ferito all’ospedale di Cagliari con codice rosso.

Nel frattempo gli agenti della polizia municipale hanno fatto scattare gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e capirne, in questo modo, le cause; si è provveduto anche a mettere sotto sequestro i mezzi coinvolti nell’incidente per effettuare tutte le verifiche utili a fare luce sullo scontro. Una prassi che normalmente scatta anche nell’eventuale risarcimento di danni all’interno di una indagine penale.

Il soccorso

Nel giro di pochi minuti nella zona è arrivato un elicottero Areus per consentire il trasferimento in tempi rapidi del minorenne ferito in una struttura specializzata, a Cagliari. Il giovane è stato affidato alle cure dei medici del Brotzu che lo hanno sottoposto a una serie di accertamenti. Per ora la prognosi è riservata.

Il conducente dell’auto non ha avuto alcun problema, è rimasto illeso. ( p. m. )

