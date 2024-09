Auto contro moto, grave un 29enne  

Era diretto verso il bosco di Santa Barbara quando con la sua moto da enduro è finito addosso a un camion. Pietro Monni, 29 anni, di Villagrande, è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto intorno alle 19 di ieri sulla strada provinciale 27, a monte dell’abitato. Il giovane meccanico, proprietario di un’officina di moto, ha subito la semi amputazione di un piede e nell’impatto ha riportato anche un trauma toracico e facciale. Le sue condizioni sono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. È ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari dov’è stato trasportato a bordo di Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Lanusei intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, la collisione tra la moto e il grosso camion sarebbe avvenuta all’altezza di un tornante a S’Alevraxi, vicino a una struttura ricettiva. Le condizioni del giovane meccanico sono apparse subito gravi ai soccorritori, tanto che l’equipaggio del 118 ha chiesto l’invio del mezzo aereo. Pietro Monni, celibe, è stato stabilizzato e caricato sull’elicottero, che l’ha trasferito al Brotzu. In passato il ragazzo era già rimasto vittima di un incidente motociclistico. Era il 30 settembre del 2017 quando Monni aveva perso il controllo della sua moto che si era schiantata sul guardrail del ponte romano sul Rio Picocca. Era stato sbalzato dalla moto piombando nella scarpata. Una volta recuperato era stato trasferito in Rianimazione al Brotzu. (ro. se.)

