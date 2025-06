Auto contro moto, feriti due ragazzi 

Un giro in moto, sotto il primo sole d’estate, finisce con tanta paura e un volo a bordo dell’elisoccorso verso l’ospedale di Sassari. Due ragazzi, uno di quindici e l’altro di sedici anni, sono ricoverati in condizioni serie al Santissima Annunziata dopo un brutto impatto con un’auto. L’incidente è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno, sulla strada comunale che da Nuoro porta a Lollove, a pochi passi dall’ingresso della frazione.

L’impatto

I due amici, in sella alla moto, erano giunti alle porte del piccolo borgo in granito. Non è chiaro cosa sia successo. Sta di fatto che, d’improvviso, la loro moto si è scontrata con un’auto che procedeva in senso opposto. L’impatto forte li ha scaraventati a terra.

I soccorsi

L’allarme ha subito mobilitato la centrale operativa del 118. Alla luce della situazione, molto delicata, è stato disposto l’intervento dell’elicottero di Areus. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. I due ragazzi, in codice rosso, sono stati trasferiti a bordo del velivolo all’ospedale di Sassari e ricoverati con la massima urgenza. Per i familiari sono state ore di grande apprensione, in attesa degli esiti degli accertamenti medici a cui i due amici sono stati sottoposti. Dai primi controlli è emerso che il quindicenne ha riportato un trauma al femore. All’amico è stato riscontrato un trauma cranio-facciale. Resta ancora da ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto, anche per verificare eventuali responsabilità. Per questo, una volta eseguiti i rilievi da parte dei carabinieri, sono in corso gli accertamenti necessari per capire come siano andati i fatti che all’improvviso hanno spezzato la mattinata di relax dei due amici sfiorando la tragedia lungo una strada poco trafficata. (m. o.)

