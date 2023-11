Auto contro moto: 15enne ferito 

È stato scaraventato a terra da un furgoncino che ha svoltato a sinistra all’improvviso e ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici non hanno sciolto la prognosi per il quindicenne di Villacidro rimasto ferito nell’incidente avvenuto ieri poco prima di mezzogiorno in via Repubblica.

La cronaca

Il giovane era in sella a una moto da cross da 250 cc senza patente, senza targa e senza assicurazione, quando è stato colpito dal Fiat Doblò guidato da Gabriele Fadda, 23enne di Villacidro, che procedeva sulla stessa via in senso contrario e che subito dopo lo scontro si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il 118, i carabinieri della compagnia di Villacidro che hanno eseguito i rilievi di legge, gli agenti della Polizia locale che hanno interrotto il traffico per oltre un’ora e l’elisoccorso dell’Areus: il ferito è stato issato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Cagliari dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti clinici e hanno disposto l’immediato ricovero in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dove sono subito arrivati i familiari. Nessuna grave conseguenza per il 23enne che era al volante del mezzo della furgone.

I soccorsi

Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente: sono stati sequestrati i video di alcune telecamere presenti nella via per avere la ricostruzione esatta dell’accaduto. I filmati mostrerebbero il Fiat Doblò mentre risale su via Repubblica e poi svolta a sinistra proprio mentre arriva la moto guidata dal giovanissimo che viene sbalzato a terra a qualche metro dal mezzo rimasto al centro dell’incrocio.

Per consentire i soccorsi all’adolescente la via è stata chiusa al traffico e le auto sono state indirizzate su percorsi alternativi dagli agenti della Municipale guidati dal comandante Alessandro Corrias. I disagi per la viabilità sono proseguiti fino a poco dopo le 13 quando via Repubblica è stata riaperta.

