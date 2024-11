Auto contro lampione, la plafoniera ferisce un pedone 

Tragedia sfiorata ieri sera a Selargius dove un uomo di 54 anni è rimasto ferito alla spalla e al capo da una plafoniera caduta da un lampione in via Confalonieri. Un attimo prima sul palo era piombata un’auto: l’urto ha causato il distacco del punto luce che è piovuto sul malcapitato pedone, Priamo Cabboi, di Maracalagonis, residente in località di Monte Nieddu.

Il ferito è caduto a terra stordito e dolorante: immediato è stato l’allarme lanciato da passanti con l’arrivo di una ambulanza del 118, dei Vigili del fuoco e dalla Polizia locale, arrivata sul posto al comando del colonnello Marco Cantori. Sono così scattati i rilievi di legge con la ricostruzione dell’accaduto. Intanto il ferito che è rimasto cosciente, è stato accompagnato in codice giallo in ospedale per accertamenti. La prognosi è legata agli accertamenti in corso a tarda sera al Pronto soccorso di un ospedale cagliaritano.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuco che hanno messo in sicurezza il sito. L’incidente si è verificato prima delle 22. In via Confalonieri il traffico non era di certo intenso, quando un’auto in transito, ha sbandato finendo contro il palo della linea elettrica, facendo così cadere il lampione proprio nel momento in cui stava passando il pedone.

