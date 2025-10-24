Auto contro la vetrina, fiamme e paura a Pitz’e Serra 

Paura la notte scorsa a Pitz’e Serra dopo un misterioso tentativo di “spaccata” contro la vetrina di un’agenzia di viaggi di prossima apertura. L’auto, dopo il violentissimo urto, ha generato un incendio che ha poi danneggiato la palazzina di via Danimarca che ospita varie attività ed alcune abitazioni. L’inquietante episodio è avvenuto a circa 48 ore dalla bomba esplosa davanti ad un’agenzia immobiliare che si trova a distanza di qualche traversa, sempre nello stesso quartiere.

Ormai c’è paura nel rione dopo i due episodi che, nel giro di appena due giorni, hanno tenuto svegli vari abitanti della zona. Prima l’attentato dinamitardo all’attività di via Cecoslovacchia, poi la notte scorsa l’incendio divampato dopo il tentativo di irruzione in un locale in allestimento al piano terra di una palazzina di via Danimarca. Ignoti hanno lanciato l’auto a tutta velocità contro la vetrina, ma poi per i malviventi qualcosa è andato storto: a seguito dell’urto con la serranda dal motore sono iniziate a levarsi verso l’alto delle fiamme alimentate dal carburante. Pochi istanti e l’auto era già avvolta dal fuoco. Il colpo è fallito, ma i rapinatori sono scappati subito senza riuscire a rubare nulla delle attrezzature appena comprate per allestire la nuova attività.

L’ipotesi più accreditata resta quella del furto: non sembrano esserci collegamenti con l’attentato di due giorni prima, su cui stanno indagando sia la Procura che la Digos. Sulla bomba le piste sono aperte e gli investigatori non escludono alcuna pista. Resta il fatto che, dopo il secondo inquietante episodio, nel quartiere di Pitz’e Serra ormai si ha timore a dormire la notte. Prima l’esplosione in via Cecoslovacchia che è stata sentita in tutto il quartiere, poi il rogo divampato dopo il tentativo di spaccata in via Danimarca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e valutato i danni alla facciata della palazzina. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu che stanno visionando le immagini delle telecamere della zona per valutare se è possibile dare un volto ai malviventi fuggiti nella notte e svaniti nel nulla. (fr.pi.)

