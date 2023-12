Auto contro il palo,  ferito un ex muratore 

All’arrivo dei soccorritori Roberto Ibba, 58 anni, muratore in pensione di Ilbono, era in uno stato di semicoscienza. I vigili del fuoco di Lanusei lo hanno estratto dalla Fiat Panda che si era appena schiantata su un palo dell’illuminazione pubblica lungo via Elini, all’altezza della stazione dei carabinieri di Ilbono. Il personale del 118 ha compiuto sul posto gli interventi di primo soccorso, prima del trasferimento dell’uomo all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

L’incidente è accaduto qualche minuto dopo le 7.30 di ieri. La Panda condotta da Ibba, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe sbandato in via Elini, urtato il marciapiede e, infine, terminato la corsa su un lampione. Nell’impatto, la vecchia utilitaria si è accartocciata sulla parte anteriore e il conducente è rimasto ferito.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale medico del 118, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che ha causato rallentamenti lungo la provinciale. Ibba è stato trasportato, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora delle Mercede di Lanusei dove è giunto cosciente ed è stato sottoposto agli accertamenti e all’alcol test. Il pensionato ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni sono comunque rassicuranti.

