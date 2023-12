Auto contro il muro: ecocentro chiuso 

Il primo a capire che era accaduto qualcosa sarebbe stato un operaio che alle 6,30 di mercoledì mattina ha visto l’auto contro il muro dell’impianto di compostaggio in località Pruni Cristi, campagna di Serramanna. Lo sportello aperto, qualche danno al cofano, il fanalino rotto. Danneggiato anche il sensore che regola la sbarra dell’ecocentro comunale che si trova proprio accanto all’impianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Sanluri che hanno eseguito i rilievi e i responsabili delle strutture in cui vengono smaltiti e gestiti i rifiuti.

L’impianto è stato chiuso in attesa di capire cosa sia accaduto. L’auto, un’utilitaria, è stata ritrovata abbandonata contro il muro alla fine di una stradina di circa cinque metri e appartiene a un giovane che avrebbe lavorato nell’ecocentro prima che questo cambiasse gestione. L’uomo, al mattino, era in paese: da qui è stato accompagnato in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a tutti controlli clinici e medicato. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Impossibile, finora, sapere cosa sia accaduto dal momento in cui l’auto si è schiantata contro il muro di cinta della struttura di Pruni Cristi, fino a quando l’operaio è stato portato in ospedale. Molte le ipotesi che si sono fatte strada in paese: c’è chi ha ha avanzato l’ipotesi di un tentato suicidio, di un colpo di sonno o di un guasto al motore. Il punto è capire se il guasto al sensore della sbarra dell’ecocentro sia correlato all’incidente e se, qualcuno quella notte si sia introdotto nell’impianto. È in corso la verifica delle telecamere di videosorveglianza che vigilano sull’intera area.

Di certo sulla homepage del sito istituzionale il giorno dopo è comparso un avviso: «Si informa la cittadinanza che, per problemi tecnici non imputabili al Comune, l’ecocentro in località Pruni Cristi è temporaneamente chiuso al pubblico. Saranno comunicati appena possibile gli aggiornamenti relativi alla ripresa del servizio».

Il sindaco di Serramanna Gabriele Littera dice: «Stiamo aspettando che l’ecocentro riapra e questo avverrà quando ci saranno tutte le condizioni di sicurezza».

Giacomo Meloni, coordinatore di Formula Ambiente gestore dell’ecocentro, assicura: «L’impianto dovrebbe riapre la settimana prossima». ( m. c. )

