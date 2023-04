Auto contro il guard rail: quattro feriti 

È di quattro ragazzi feriti in modo lieve il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 20 sul ponte della Scafa, a Giorgino. Una Volkswagen Scirocco proveniente dalla statale 195 con a bordo i quattro giovani è finita contro il guard rail ed ha ruotato più volte su se stessa all’imboccatura del ponte, dopo aver sbandato. La parte anteriore dell’auto si è accartocciata.

Avvertiti dagli automobilisti di passaggio, sono intervenuti subito i soccorritori del 118 con due ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale. Per fortuna le ferite riportate non sono state giudicate gravi. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi di rito per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire se ci siano altre eventuali responsabilità.

