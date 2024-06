Auto contro cervo, due giovani in ospedale 

Nuovo incidente provocato dall'attraversamento improvviso di un cervo sulle strade di Pula: stavolta, a differenza di qualche giorno fa, lo scontro non ha provocato vittime. A essere letteralmente travolti dall’animale – poi morto a causa dell’impatto con la parte anteriore del veicolo – sono stati Andrea Bernardini e Sofia Lobina, giovani dipendenti dell’hotel Costa dei Fiori: venerdì, poco prima della mezzanotte, a bordo di una Ford Fiesta, i due viaggiavano sulla Strada statale 195 verso Pula. L’impatto con l’animale è avvenuto nei pressi della rotatoria allungata di Santa Margherita, luogo in cui l’attraversamento di cervi e daini è piuttosto frequente e gli scontri avvenuti negli ultimi anni non si contano neppure. In seguito all’incidente conducente e passeggera sono rimasti lievemente feriti: dopo lo scontro, soccorsi dai medici del 118, hanno preferito ritornare in albergo anziché andare in ospedale, dove si sono comunque recati ieri mattina per un controllo.

Il racconto

Andrea Bernardini e Sofia Lobina ieri mattina si sono anche recati nella caserma locale dei carabinieri per denunciare l’accaduto.

«Non ho avuto alcuna possibilità di evitarlo, è avvenuto tutto in una frazione di secondo», racconta Andrea Bernardini: «Il cervo è saltato sul cofano, gli airbag sono esplosi all’istante, la parte anteriore della macchina è distrutta. Visto quanto è accaduto nei giorni scorsi, poteva andarci decisamente peggio».

«Ora misure immediate»

Nicola Palomba, titolare dell’hotel in cui lavorano i due ragazzi protagonisti dell’incidente stradale di venerdì notte, chiede alle istituzioni una presa di posizione netta per venire a capo del problema dell’attraversamento degli animali selvatici una volta per tutte: «Stiamo parlando di un incidente al giorno, servono misure immediate, prima che altre persone perdano la vita».

Qualche giorno fa, a Is Molas, mentre rincasava in sella al suo scooter il turista milanese Gianfranco Palma, 67 anni, è stato travolto da un cervo: un impatto mortale. «Lo conoscevo molto bene», prosegue Palomba: «Era venuto spesso in vacanza a Pula. È inaccettabile che sia morto in quel modo. Credo sia innegabile il fatto che la popolazione degli ungulati sia cresciuta a dismisura, un problema per la sicurezza delle persone, ma il sovrappopolamento mina anche la salute degli stessi animali».

Non solo cervi e daini

Non è solo la presenza massiccia di cervi e daini a preoccupare residenti e automobilisti: l’altra minaccia è rappresentata dai cinghiali. «Sono un pericolo quando attraversano la strada – dice Palomba – ma lo sono ancor di più quando scorrazzano nei giardini delle abitazioni e degli hotel. Non sono come gli altri ungulati: i cinghiali, specie quando hanno i piccoli, non esitano a caricare l’uomo. Solo per puro caso nessuno qui in zona è ancora rimasto ferito dalle loro incursioni ma non possiamo sempre sfidare la sorte».

