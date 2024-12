Auto contro camion: traffico paralizzato 

Due feriti, per fortuna non gravi, in un tamponamento in viale La Plaia tra un’auto e un camion e traffico paralizzato. Un’altra mattinata infernale, sul fronte della viabilità, ieri in città. A subire pesanti conseguenze negative la zona tra via Roma, viale La Plaia, via San Paolo soprattutto in uscita da Cagliari.

Sul posto, per svolgere i rilievi ed cercare di ridurre i disagi al traffico, hanno lavorato le pattuglie della Polizia Locale mentre i due feriti sono stati accompagnati – con assegnato un codice giallo – in ospedale dal personale del 118. Per quasi un’ora la viabilità è andata in tilt. Si sono formate lunghe file di mezzi un una zona già particolarmente in sofferenza per quanto riguarda il traffico. C’è chi ha impiegato più di mezz’ora per fare poche centinaia di metri. La situazione è poi migliorata quando sono stati spostati i due veicoli coinvolti nell’incidente. (m. v.)

