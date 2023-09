Auto contro camion sulla statale 129, due feriti all’ospedale 

Violento scontro frontale sulla statale 129. Due i feriti ricoverati all’ospedale di Nuoro e strada bloccata per oltre un’ora. L’incidente si è verificato ieri verso le 15.15 nella zona di Su Fangu, in territorio di Bortigali. Ha coinvolto un mezzo pesante, condotto da un camionista di Silanus, D.G.G., e un’auto con a bordo una donna (F. S.) e condotta da F.G., entrambi di Scano Montiferro. Tutti feriti in modo lieve e trasportati da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Nuoro. Pare che l’auto abbia invaso leggermente la corsia, alquanto stretta, dove stava arrivando il mezzo pesante. Lo scontro è stato inevitabile. L’auto si è capovolta ed è finita in cunetta. Sul posto hanno operato il 118, i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dell’auto dalle lamiere, i carabinieri di Macomer, che hanno provveduto a deviare il traffico sulla provinciale, e gli operai dell’Anas. (f. o.)

