Auto contro camion, muoiono in quattro 

Matera. È di quattro morti e sei feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto a Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Sulla strada statale Fondovalle dell’Agri, un camion Fiat Iveco si è scontrato - per cause ancora da accertare - con una Renaul Scenic da sette posti su cui però viaggiavano dieci uomini, quasi sicuramente lavoratori impegnati in agricoltura. La mancanza di documenti ha reso ancora più complicata l'identificazione delle vittime e dei feriti, di origine asiatica, probabilmente pakistani e indiani.

Lo scenario

Il terribile scontro è avvenuto intorno alle 14.20 sulla Fondovalle dell'Agri (rimasta chiusa al traffico per ore), una strada molto trafficata che taglia in due la Basilicata e spesso al centro della cronaca lucana per altri incidenti. I soccorritori si sono trovati di fronte a uno scenario terrificante: quattro uomini sono morti all'istante all'interno della Scenic, mentre altri sei sono rimasti feriti e sono stati trasferiti negli ospedali della zona dagli operatori del 118 Basilicata soccorso.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i cadaveri e i feriti dalle lamiere. Praticamente illeso invece l’autista del camion, sentito dalle forze dell'ordine che conducono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera.

Il riconoscimento

Nelle prossime ore bisognerà prima di tutto far luce sull’identità di vittime e feriti e poi capire cosa facessero in Italia e come mai fossero in dieci su una vettura da sette posti.

La notizia dell'incidente ha sconvolto la Basilicata. «Siamo profondamente colpiti», ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi: «Esprimo, a nome mio personale e dell'intera comunità lucana il più sincero cordoglio ai familiari delle vittime e la più sentita vicinanza a tutti i feriti che stanno affrontando ore di grande sofferenza. In questo momento così drammatico il pensiero va a chi ha perso la vita lontano da casa e agli amici e parenti che dovranno affrontare un dolore immenso. La Basilicata - ha concluso il presidente - si stringe intorno alle vittime e ai loro cari, senza distinzione di provenienza o nazionalità: di fronte al dolore, siamo tutti parte di un'unica comunità».

Cordoglio e sgomento sono stati espressi anche dal sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello: «Purtroppo la Fondovalle dell'Agri troppo spesso è scenario di gravi incidenti come quello accaduto sabato».

RIPRODUZIONE RISERVATA