Viale Sant’Avendrace
13 febbraio 2026 alle 00:37

Auto contro camion, caos e traffico in tilt 

Un tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante ha paralizzato a lungo viale Sant’Avendrace. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, con inevitabili conseguenze alla viabilità. Sul posto è stato immediato l’intervento della Polizia locale.

Gli agenti hanno eseguito i rilievi e hanno ricostruito l’accaduto per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ha paralizzato la strada. Fortunatamente non si sono registrati feriti, nonostante l’esplosione degli airbag dell’automobile.

I problemi maggiori sono stati al traffico: anche il passaggio degli autobus del Ctm è stato deviato nelle vie traverse. Lo scontro ha creato ulteriori disagi oltre a quelli dovuti al maltempo che anche ieri ha bloccato diverse vie in città per permettere i vari interventi di messa in sicurezza.

