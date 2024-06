Quattro feriti e traffico in tilt dopo un incidente avvenuto ieri al semaforo di piazza Repubblica. Per cause da accertare l’impatto è avvenuto tra un’utilitaria con a bordo due anziani Giulio Cossu e Lilliana Ricci e un pullman dell’Arst in servizio urbano di cui sia il conducente sia un passeggero son rimasti feriti. Sul posto il 118 con Solky e Asvoc, la radiomobile dei carabinieri e gli agenti del Commissariato. (f. m.)

