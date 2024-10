Auto contro autobus, ferita una donna 

Una donna è rimasta ferita nello scontro tra la sua auto e un autobus del Ctm. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le sette del mattino in via Abruzzi, all’incrocio con via Emilia. Le sue condizioni, inizialmente giudicate da codice rosso “per dinamica”, sono poi migliorate. Non è in pericolo di vita.

L’impatto è avvenuto per cause che saranno chiarite dalla polizia locale, intervenuta sul posto con una pattuglia.

La donna, alla guida di una Citroen scura, ha urtato violentemente la parte anteriore sinistra dell’autobus della linea 1 il cui autista non è riuscito ad evitare l’impatto. Il dipendente del Ctm non ha riportato ferite ma il mezzo è stato danneggiato. La donna è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118, intervenuta tempestivamente.

È il secondo mezzo del Ctm che ieri è stato danneggiato. Un altro è stato colpito, a Pirri, da un’auto trascinata dalla furia dell’acqua in un tratto di via Balilla non molto distante da piazza Italia.

Caos anche nell’asse mediano dove ieri mattina la circolazione è stata bloccata per oltre mezz’ora a causa di un tamponamento, senza conseguenze per le persone.

