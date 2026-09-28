Auto contro asino, donna in ospedale 

Una donna è stata trasportata in ospedale ieri mattina dopo un incidente stradale avvenuto lungo la 131 Dcn, all’altezza del chilometro 59 a Marreri.

Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava a bordo della sua auto in direzione del capoluogo barbaricino quando si è trovata davanti due asini.

Non sarebbe riuscita a evitare l’impatto, travolgendo l’animale più grande, che è morto sul colpo. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Nuoro. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi e un’équipe del 118.

Intanto sulla statale 131 Dcn, dopo la conclusione dei lavori più importanti, continuano gli interventi di verifica ingegneristica che verranno eseguiti su diversi viadotti appena ristrutturati e andranno avanti sino alle metà di ottobre. In quei tratti prima dell’ingresso di Nuoro si procede con una sola corsia per senso di marcia e piccoli disagi alla circolazione.

Stesse limitazioni restano in vigore anche a Siniscola, all’altezza delle due gallerie di Siniscola Sud e Siniscola Nord, con lavori di manutenzione ai due trafori che secondo quanto riferito da Anas andranno ancora avanti sino alla prima decade di ottobre, anche in questo caso fino all’ultimazione degli interventi si marcerà su una sola corsia.

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