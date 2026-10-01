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Viale Trieste.
02 ottobre 2026 alle 00:19

Auto contro albero: il conducente scappa 

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L’auto è finita contro un albero e il conducente, dopo essere sceso, ha scattato alcune foto della vettura danneggiata per poi allontanarsi a piedi. L’incidente, avvenuto in viale Trieste poco dopo della mezzanotte tra mercoledì e ieri, non ha avuto conseguenze sulla salute di nessuno: non ci sono stati feriti. Resta però la stranezza del comportamento del conducente e il pericolo nell’abbandonare l’auto in mezzo alla strada. Su quanto accaduto sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale.

Sono stati dei testimoni a riferire alcuni particolari sull’incidente avvenuto nel tratto di strada davanti al palazzo che ospita alcuni assessorati regionali. Il conducente dopo lo schianto è sceso dall’auto: non sembrava aver ferite particolari. Si è allontanato a piedi dopo aver scattato delle foto. I poliziotti sono risaliti alla proprietà della vettura e sono impegnati nel capire chi fosse alla guida e perché abbia abbandonato l’auto.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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